Беларусь и Россия обсудили взаимодействие в макроэкономическом прогнозировании

23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Эксперты Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России обсудили взаимодействие в области макроэкономического прогнозирования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Делегация Министерства экономики Беларуси во главе с заместителем министра Дмитрием Ярошевичем посетила Москву для участия в рабочей встрече в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

"Вместе с российскими коллегами эксперты Минэкономики обсудили организационные аспекты процесса разработки макроэкономических прогнозов в России и в Беларуси, используемый инструментарий, подходы к разработке и уточнению сценариев развития, ознакомились с механизмом обмена оперативными данными между субъектами Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Отдельным вопросом повестки дня стала возможность обмена информацией о прогнозах социально-экономического развития двух стран на постоянной основе.-0-