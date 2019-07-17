Беларусь и Россия планируют до конца года снять болевые точки по автоперевозкам

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют до конца года урегулировать спорные вопросы по автоперевозкам. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко во время VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в очень тесном контакте с российскими коллегами работаем в части унификации законодательства в разных сферах транспортной деятельности, включая автомобильные перевозки, - в настоящее время работаем над соответствующим соглашением, - сказал Алексей Авраменко. - Планируем к концу года выйти на подписание".

Он пояснил, что этот документ будет оговаривать, в частности, вопросы регулирования разрешительной системы, использования малотоннажного транспорта. "Соглашение комплексное и регулирует все наше взаимодействие в части автомобильного транспорта, - отметил министр. - Есть определенные болевые точки, над которыми мы работаем. Если говорим про двусторонние отношения или транзитные на ЕС - у нас свободное передвижение. Но есть определенные вопросы, связанные с поездками в третьи страны и из них, а также с каботажными перевозками".-0-