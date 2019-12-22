22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год до конца месяца. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Балансы мы ежегодно подписываем в конце года. Они уже, в принципе, отработаны и устраивают и нас, и российскую сторону. Поэтому, думаю, к концу года наши министерства подпишут их", - сказал Владимир Дворник.

Как ранее отмечал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, стороны планировали балансы поставок на будущий год с определенным ростом по сравнению с 2019-м. "Мы двигаемся к увеличению поставок как со стороны России к нам, так и с нашей стороны на российский рынок", - сказал министр в конце октября.-0-