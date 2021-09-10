10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют реализовать новые кооперационные проекты. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В кулуарах мы с моим коллегой Максимом Геннадьевичем (министром экономического развития России Решетниковым - Прим. БЕЛТА) договорились о том, что определим 5-7 крупных проектов, которые можно будет реализовать в рамках союзных программ. В ближайшее время работа начнется. Основной упор будет сделан в первую очередь на кооперационные связи, на экспорт в третьи государства. Это возможность привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а в конечном итоге обеспечивать благосостояние наших граждан", - сказал Александр Червяков.

По его словам, обсуждается сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, космической сфере. Актуальны и вопросы импортозамещения. "В ближайшее время мы определим те направления, где у нас есть точки соприкосновения, компетенции, ресурсы для того, чтобы достаточно быстро сформировать этот пакет инвестиционных программ для их реализации на территории либо нашей страны, либо РФ с привлечением частного бизнеса", - отметил министр.-0-