Беларусь и Россия подписали документ по вопросам летной годности

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось подписание договоренностей по вопросам летной годности между Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации и Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе департамента.

В подписании документа приняли участие руководитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько и директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

"Главной задачей является, в первую очередь, обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности. Еще одна немаловажная составляющая - взаимное признание сертификационной, инспекторской и надзорной функций, которые осуществляют государства. В частности, речь идет о взаимном признании процедур по поддержанию летной годности авиационной техники", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, Артем Сикорский подчеркнул важность подписания этого документа для углубления кооперации авиаремонтных заводов Беларуси.

Кроме того, в рамках сегодняшней встречи был подписан протокол, предусматривающий проведение совместных коллегий Департамента по авиации Беларуси и Федерального агентства воздушного транспорта РФ.

"Такое мероприятие предполагает серьезную работу по информационному сопровождению деятельности двух авиационных администраций и позволит странам оперативно обмениваться необходимой информацией, разрабатывать документы и принимать решения, которые будут способствовать повышению эффективности взаимодействия двух государств в области гражданской авиации", - подчеркнули в пресс-службе.-0-