Беларусь и Россия подписали план мероприятий по совершенствованию автодорог

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы транспортных ведомств Беларуси и России подписали схему автомобильных дорог Союзного государства и план мероприятий по совершенствованию автодорог СГ. Подписание состоялось во время ежегодного международного транспортно-логистического форума "Транспортная неделя - 2019" в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко посетил XIII Международную выставку "Транспорт России" и провел ряд встреч с российскими коллегами. Особое внимание было уделено вопросам подготовки дорожной карты по унификации регулирования транспортного рынка и интеграции в рамках Союзного государства. Отмечен стратегический и дружеский характер белорусско-российского сотрудничества в транспортной сфере.

Форум "Транспортная неделя" в Москве - площадка для обсуждения вопросов развития транспортно-логистического комплекса. Цель мероприятия - привлечение инноваций, инвестиций, рост объема международных перевозок.-0-