Беларусь и Россия поэтапно перейдут на электронные ветсертификаты во взаимной торговле

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход на электронную ветеринарную сертификацию при перемещении животноводческой продукции между Беларусью и Россией будет поэтапным. Такая информация размещена на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора), сообщает БЕЛТА.

Во время переговоров по интеграции информационных систем Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси приняли решение о запуске с октября пилотного проекта по взаимному поэтапному прекращению выдачи ветеринарных сопроводительных документов с использованием бланков с особой степенью защиты.

Пилотным проектом предусмотрено, что с 10 октября 2019 года перемещение свинины, а с 1 декабря 2019-го - готовой мясной продукции из свинины, говядины и птицы, между Беларусью и Россией будет проводиться в сопровождении электронных ветеринарных документов. При этом будут дополнительно выдаваться ветсертификаты, оформленные на обычной бумаге, содержащей QR-код, без использования бланков с особой степенью защиты.

"Переход на электронную ветеринарную сертификацию при взаимной торговле между Россией и Беларусью позволит хозяйствующим субъектам стран сократить финансовые затраты, связанные с оплатой бланков ветеринарных сертификатов, и обеспечит прослеживаемость продукции от поля до прилавка", - подчеркнули в Россельхознадзоре.-0-