Беларусь и Россия проведут 10 июля переговоры по поставкам яблок и груш

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двусторонние переговоры Россельхознадзора и Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси по вопросам поставок яблок и груш запланированы на 10 июля. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию.-0-