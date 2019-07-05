Беларусь и Россия проведут 10 июля переговоры по поставкам яблок и груш

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двусторонние переговоры Россельхознадзора и Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси по вопросам поставок яблок и груш запланированы на 10 июля. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Во время встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию.-0-
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