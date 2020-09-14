Беларусь и Россия рассчитывают стимулировать товарооборот за счет новых проектов

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дадут поручение руководителям ключевых отраслевых предприятий начать обсуждать конкретные проекты, чтобы активизировать экономическое взаимодействие. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам по итогам переговоров глав государств в Сочи, сообщает ТАСС.

"Главы государств договорились активизировать работу межправкомиссии, активизировать работу по линии ведомств и также, что примечательно, по линии ключевых отраслевых предприятий", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, для этого будет дано поручение и руководителям соответствующих министерств и ведомств, а также руководителям ключевых отраслевых предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные проекты с тем, чтобы прекратить понижающую тенденцию в плане товарооборота между двумя странами.

Дмитрий Песков также заявил, что обсуждать возможность создания совместных предприятий в рамках активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами рано. "Об этом говорить сейчас невозможно, это скорее уже следствие активизации торгово-экономического сотрудничества", - сказал он.

Кроме того, президенты условились продолжить работу по подготовке очередного российско-белорусского форума регионов. "Есть планы о проведении этого мероприятия в конце сентября, но сроки будут уточняться, потому что диалог по линии регионов представляется двум президентам чрезвычайно важным", - сказал представитель Кремля. По его словам, для этого президенты также условились в плане подготовки форума организовать встречу между отдельными руководителями регионов. "Такая встреча в ближайшее время будет организована", - уточнил Дмитрий Песков.-0-