20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия разрабатывают межправсоглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, сотрудничество с Россией будет развиваться в рамках дальнейшей эксплуатации Белорусской атомной электростанции и продления ее срока службы. Это предполагает партнерство по широкому кругу направлений: научное сопровождение проекта, внедрение новых технологий ремонта, привлечение российских институтов к разработке нормативно-правовых документов.

"Совместно с российскими коллегами разрабатывается межправительственное соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС. Документ планируется подготовить к подписанию до 1 июля 2022 года", - сказал Виктор Каранкевич.

Кроме того, предусматривается вывоз радиоактивных отходов Белорусской АЭС на переработку в Россию. Между странами подписано межправительственное соглашение о перевозке ядерных материалов.-0-