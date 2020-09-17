Беларусь и Россия скоро начнут обсуждать параметры поставок энергоресурсов до 2025 года

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь в ближайшее время начнут обсуждение параметров поставок энергоресурсов, включая их стоимость, на период до 2025 года. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал в интервью на канале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"И в ближайшее время мы будем говорить о тех параметрах и поставок энергоресурсов, и стоимостных, которые будут в ближайшей перспективе на несколько лет - это 2021 год вплоть до периода 2025 года. У нас обсуждаются вопросы единых энергетических рынков и в электроэнергетике, и в нефтегазовой отрасли. И это важно с точки зрения сближения. И это выгодно обеим странам", - сказал Новак.-0-