Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим" по итогам сегодняшних переговоров.

"В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти", - сообщили в концерне.

Во время переговоров стороны достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год.

"Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год. Таким образом, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов", - прокомментировали размер повышения тарифов в концерне "Белнефтехим".-0-