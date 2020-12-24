Беларусь и Россия согласовали цену на газ в 2021 году

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2021 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики по итогам встречи посла Беларуси в России Владимира Семашко и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По итогам встречи подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в 2020 году цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-