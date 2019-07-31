Беларусь и Россия совершенствуют сотрудничество в области защиты конкуренции

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антимонопольные ведомства Беларуси и России получили правовые инструменты для взаимодействия с целью защиты конкуренции, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Президентом Беларуси подписан закон №211-З от 16 июля 2019 года "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции". Само соглашение было подписано в феврале 2019 года. Инициатором выступил МАРТ.

Документ направлен на создание правовых основ для взаимодействия антимонопольных ведомств при применении антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов Беларуси и России, а также хозяйствующих субъектов третьих стран, деятельность которых оказывает влияние на состояние конкуренции на рынках государств-сторон. Это позволит формировать прозрачные и справедливые условия работы, развивать конкуренцию на товарных рынках Беларуси и России.

Соглашение стало первым белорусско-российским международным договором, закрепляющим инструменты взаимодействия антимонопольных органов при правоприменении на пространстве СНГ. Оно предполагает обмен информацией, в том числе конфиденциальной; проведение отдельных процессуальных действий (запрос документов, направление уведомлений, проведение экспертизы и т.д.); координацию правоприменительной деятельности, в том числе при контроле за экономической концентрацией; проведение совместных проверок, расследований.

Заключение этого документа, подчеркивают в МАРТ, следует рассматривать как последовательное развитие двустороннего сотрудничества, начало которому было положено подписанием в 2016 году меморандума о взаимопонимании в области конкурентной политики между МАРТ и Федеральной антимонопольной службой России.-0-