Беларусь и Россия создадут экспертный совет по развитию конкуренции на социально значимых рынках

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральная антимонопольная служба России подписали в Москве меморандум о создании совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

Документ подписали министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

Меморандум заключен в развитие вступившего в силу соглашения между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в области защиты конкуренции, подписанного 27 февраля в Москве.

"Высокая степень гармонизации законодательства по конкуренции создает равные условия для субъектов хозяйствования на рынках наших стран. Однако это законодательство не всегда соблюдается. Целью подписанных документов является формирование правоприменительной практики антимонопольными органами Беларуси и России по прекращению нарушений конкуренции, искажающих правила игры на наших рынках, - отметили в МАРТ. - Основными инструментами взаимодействия будут проведение проверок и расследований для пресечения фактов нарушения антимонопольного законодательства, решений по закрытию рынков".

Таким образом создаются правовые основы для взаимодействия МАРТ и ФАС при применении антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов.

Совместный экспертный совет будет в том числе разрабатывать рекомендации по совершенствованию контроля соблюдения антимонопольного законодательства Беларуси и России.-0-