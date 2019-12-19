19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия создадут рабочую группу по профилактике и пресечению картелей. Такое решение принято во время совместного заседания коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и президиума Федеральной антимонопольной службы России в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Совместную работу по расследованию картельных сговоров определили в качестве одного из ключевых направлений взаимодействия антимонопольных органов в 2020 году. Основными направлениями деятельности рабочей группы должны стать обмен опытом, совместные расследования и выработка мер по пресечению картелей, прежде всего на трансграничных рынках и рынках обеих стран.

Среди перспективных сфер сотрудничества также работа совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках, развитие биржевой торговли, изучение вопроса "параллельного импорта".

Главы антимонопольных органов Беларуси и России отметили активное развитие взаимодействия - переход от обмена опытом к практическим результатам. В позитивном ключе отмечено выполнение плана мероприятий по реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области защиты конкуренции, а также совместная работа ведомств, послужившая снижению цен на рынке лекарственных средств.-0-