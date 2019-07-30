Беларусь и Россия усиливают контроль за ввозом животноводческой продукции из ЕС

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси усиливают контроль за ввозом животноводческой продукции из ЕС. Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Россельхознадзор совместно с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси усилили контроль за ввозом на внешней границе Евразийского экономического союза подконтрольной ветеринарному надзору продукции, в том числе перевозимой физическими лицами в ручной клади и багаже", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, это связано с широким распространением африканской чумы свиней в государствах - членах Европейского союза, в частности в Польше и странах Балтии.
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.-0-
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