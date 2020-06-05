Беларусь и Россия усовершенствуют информсистему для бесперебойных поставок белорусского продовольствия

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для решения возникающих проблем, связанных с поставками белорусского продовольствия и его транзитом через российскую территорию в третьи страны, Беларусь и Россия будут совершенствовать соответствующую информационную систему. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет настройка механизма, связанного с совершенствованием информационных систем, - сказал Григорий Рапота. - В этой связи опять поднимались вопросы об электронных пломбах, которые дают возможность отслеживать движение товаров. Речь идет о сопряжении информационных систем двух стран, а их несколько, которые помогали бы решать эти вопросы и сделали бы более гладким и понятным процесс экспорта-импорта".

Госсекретарь добавил, что все вопросы повестки дня рассматривались на фоне существующих карантинных мер, введенных из-за коронавируса, которые создают дополнительные проблемы.-0-