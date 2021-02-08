Беларусь и Россия в 2021 году сохранили балансы поставок продовольствия на уровне 2020-го

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия в 2021 году сохранили прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам продовольствия на уровне 2020-го, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ежегодно с Россией подписываем балансы взаимных поставок, которые являются своеобразным индикатором, позволяющим планировать экспорт и инвестиции. Эти балансы подписаны и на 2021 год, они практически сохранились на уровне 2020 года. Сохранение произошло, так как в целом было сложно планировать эту деятельность: 2020 год был нестандартным, пандемическим, многие искажающие факторы влияли на взаимную торговлю. Поэтому было принято универсальное решение сохранить объемы 2020 года и уже от них двигаться дальше", - рассказал Алексей Богданов.

По его словам, подписанные на 2020 год балансы поставок мясной и молочной продукции, сахара практически полностью выполнены и с белорусской, и с российской стороны. "По некоторым позициям был минус, по некоторым плюс, но это зависит от конъюнктуры рынка", - добавил начальник главного управления ВЭД.

Доля России в белорусском экспорте сельхозпродукции в 2020 году составила 74,4%, снизившись по сравнению с 2019 годом на 5,3 процентных пункта (до $4,3 млрд). По словам Алексея Богданова, снижение доли РФ связано с диверсификацией поставок белорусского продовольствия на зарубежные рынки.-0-