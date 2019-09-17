Беларусь и Россия в октябре запустят пилотный проект по применению электронных ветсертификатов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси приняли решение о запуске с 1 октября пилотного проекта по сопровождению животноводческих товаров, следующих из России в Беларусь, электронными ветеринарными сертификатами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт российского ведомства.

Договоренность была достигнута накануне в Москве. В ближайшее время белорусская сторона направит в Россельхознадзор перечень товарных групп, которые будут задействованы в пилотном проекте.

"В переходный период обмен документами на согласованный список продукции будет осуществляться в электронном виде, однако дополнительно грузы будут сопровождаться ветеринарным сертификатом, распечатанным на бланке без степеней защиты", - отмечается в сообщении Россельхознадзора.

На следующей неделе стороны договорились подписать дорожную карту, которая будет регламентировать завершение интеграции между российскими и белорусскими системами электронной сертификации грузов.-0-