Беларусь и Россия вырабатывают схему транспортировки калийных удобрений - Головченко

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия вырабатывают схему транспортировки калийных удобрений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Вопрос номер один" на телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень плотно работаем с Министерством транспорта Российской федерации, с Российскими железными дорогами, собственниками грузовых терминалов. Вырабатываем, как мы делали по нефтепродуктам наиболее оптимальную схему", - рассказал Роман Головченко.

Премьер-министр пояснил, что перевозить калийные удобрение гораздо сложнее нефтепродуктов из-за их гораздо большего объема. "Мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов. Мы найдем решение и по калийным удобрениям, и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты", - заявил глава правительства.-0-