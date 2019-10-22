22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия завершают создание альтернативной системы для финансовых расчетов, сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Олег Коробьин на форуме "БАНКИТ", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время работы форума

"Проект находится в высокой степени готовности, уже заключен договор с Банком России, который подразумевает, что Белорусский межбанковский расчетный центр станет коллективным узлом для банковской системы Беларуси. Фактически мы будем играть ту же самую роль, которую исполняем по системе SWIFT", - рассказал Олег Коробьин.

По его словам, это фактически альтернативный сервис для проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов и из России в пользу белорусских банков, минуя SWIFT. Целью создания системы было упростить и удешевить расчеты между предприятиями Беларуси и России.

Систему планируется запустить до конца нынешнего года. "Все разрешения получены, идет процесс объединения модулей в единое целое", - добавил Олег Коробьин.-0-

Фото Рамиля Насибулина