22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия завершают создание альтернативной системы для финансовых расчетов, сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Олег Коробьин на форуме "БАНКИТ", передает корреспондент БЕЛТА.
"Проект находится в высокой степени готовности, уже заключен договор с Банком России, который подразумевает, что Белорусский межбанковский расчетный центр станет коллективным узлом для банковской системы Беларуси. Фактически мы будем играть ту же самую роль, которую исполняем по системе SWIFT", - рассказал Олег Коробьин.
По его словам, это фактически альтернативный сервис для проведения платежей белорусскими банками в пользу российских контрагентов и из России в пользу белорусских банков, минуя SWIFT. Целью создания системы было упростить и удешевить расчеты между предприятиями Беларуси и России.
Систему планируется запустить до конца нынешнего года. "Все разрешения получены, идет процесс объединения модулей в единое целое", - добавил Олег Коробьин.-0-
Фото Рамиля Насибулина