Беларусь и Ростовская область обозначили приоритетные направления сотрудничества до 2023 года

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В режиме видеоконференции состоялось 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и Ростовской областью России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

С белорусской стороны председательствовал руководитель Госстандарта Валентин Татарицкий. В состав делегации также вошли представители Минсельхозпрода, Минкультуры, Белкоопсоюза, Белорусской торгово-промышленной палаты, ведущих машиностроительных предприятий.

С российской стороны председательствовал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. В составе делегации также участвовали представители министерств культуры, промышленности и энергетики, сельского хозяйства и продовольствия, общего и профессионального образования, транспорта, Торгово-промышленной палаты и др.

В ходе онлайн-заседания стороны отметили положительный темп торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Ростовской областью за истекший период 2021 года.

Направления дальнейшей работы обозначены в протоколе о развитии сотрудничества между Ростовской областью и Беларусью на 2021-2023 годы. Это комплексный документ, который включает мероприятия по таким блокам, как внешнеэкономическая деятельность, промышленность, сельское хозяйство и продовольствие, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт, образование и культура. В настоящее время завершаются процедуры подписания данного протокола в заочном формате.

В завершение встречи Беларусь предложила делегации во главе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым посетить Минск в апреле - мае 2022 года.

Рабочая группа создана в развитие соглашения между правительством Беларуси и Администрацией Ростовской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 17 апреля 2002 года.-0-