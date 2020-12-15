Беларусь и Румыния заинтересованы в реализации совместных проектов в машиностроении

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Румыния заинтересованы в реализации совместных проектов в различных сферах, в том числе в машиностроении. Важность темы осуществления таких проектов была отмечена 15 декабря на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Румынии Андрея Гринкевича с председателем Союза двусторонних торговых палат Румынии Насти Владоиу. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Бухаресте.

Андрей Гринкевич провел презентацию экспортного потенциала Беларуси с акцентом на высокую конкурентоспособность на румынском рынке широкого спектра белорусской продукции химической и деревообрабатывающей промышленности, металлургии, машиностроения, сельскохозяйственной техники, пассажирского транспорта, включая электротранспорт, оптических и электронных приборов.

Во время встречи предметно были обсуждены вопросы дальнейшего развития белорусско-румынского сотрудничества, включая реализацию совместных проектов, в сферах машиностроения, энергетики, металлургии, сельского хозяйства, оптики и точного машиностроения, информационных технологий, деревообработки, химической отрасли, а также прикладного высшего образования.

Как отметили в дипломатической миссии, была достигнута договоренность о продолжении конкретной работы, нацеленной на содействие дальнейшему развитию сотрудничества белорусских и румынских деловых кругов по линии торгово-промышленных палат двух государств.

Союз двусторонних торговых палат Румынии (UCCBR) был создан в 1995 году в целях содействия внешней торговле страны посредством экономической дипломатии. Союзом UCCBR создан институт постоянного торгового представительства, который взаимодействует с Министерством экономики, энергетики и деловой среды Румынии на основе государственно-частного партнерства.-0-