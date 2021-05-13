Беларусь и Сахалинская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2021-2023 годы

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сахалинская область подписали план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С белорусской стороны документ подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, с российской - заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Подписание состоялось в режиме видеоконференции во время заседания рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества Беларуси с Сахалинской областью России. На заседании рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, обсуждены перспективы увеличения поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственной, карьерной, пассажирской, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования и других видов продукции.

"Белорусская сторона готова к активному взаимодействию с Сахалинской областью по направлениям и проектам, представляющим взаимный интерес. Поиск новых перспективных направлений совместной работы продолжается. Серьезный потенциал видится в более активном взаимодействии по линии торгово-промышленных палат: организация онлайн-переговоров, выставок, семинаров и налаживание прямых связей между деловыми кругами", - отметили в пресс-службе.

Для ознакомления с современными достижениями белорусского агропромышленного комплекса Иван Крупко пригласил российских коллег поучаствовать в мероприятиях выставки "Белагро", которая состоится с 1 по 5 июня в Минске.

"С Сахалинской областью нашу страну связывает давняя дружба. За прошедшее время общими усилиями удалось реализовать ряд проектов. По белорусским технологиям построена молочно-товарная ферма в АО "Совхоз Корсаковский" на 1 тыс. голов крупного рогатого скота, там же построен агрогородок с 50 одноэтажными трехкомнатными домами по белорусскому типу, заложен фруктовый сад", - добавили в пресс-службе.-0-

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