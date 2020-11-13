Беларусь и Сербия договорились о реализации совместных проектов в торговле, экономике и туризме

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия Валерий Брылев встретился с министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяной Матич. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"В ходе встречи обсуждены перспективы развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Сербией и возможности наращивания объемов двусторонней торговли, - рассказали в пресс-службе. - В качестве взаимовыгодных направлений обозначены создание в обеих странах торговых площадок для продвижения продукции, организация совместных производств в Беларуси и Сербии для поставок продукции на рынки третьих стран, реализация проектов в сферах строительства, транспорта и туризма".

Кроме того, достигнута договоренность о скорейшем возобновлении работы белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству после назначения правительством Сербии председателя с сербской стороны.-0-