3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Сербия обсуждают сотрудничество в оборонной промышленности. Об этом Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уверен, что наши министры уже говорили о том, как развивать наше сотрудничество, что конкретно мы можем создать. Я говорил с Александром Лукашенко о системе безопасности, оборонной промышленности", - рассказал Александр Вучич.-0-