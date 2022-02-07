7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Шри-Ланка заинтересованы в реализации проектов по широкому спектру направлений. Об этом шла речь на встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Шри-Ланки в России и Беларуси по совместительству Джанитой Абейвикрема Лиянаге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества и реализации конкретных проектов по широкому спектру направлений - сельское хозяйство, машиностроение, пищевая промышленность, образование и туризм.
Участники переговоров также обсудили возможности обмена визитами бизнес-делегаций, проведения совместных мероприятий по линии торгово-промышленных палат, в том числе онлайн-встречи деловых кругов двух стран и презентации торгово-экономического потенциала Шри-Ланки для представителей белорусского бизнеса.-0-