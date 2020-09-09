Беларусь и Швейцария готовят совместное заседание по торгово-экономическому сотрудничеству

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Швейцария готовят заседание комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Вопросы его проведения обсуждались во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Швейцарии Александра Ганевича с начальником управления двусторонних экономических отношений Государственного секретариата экономики Швейцарии, уполномоченным Федерального совета по вопросам торговых договоров Эрвином Боллингером, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

В переговорах приняли участие сотрудники посольства и отдела двусторонних экономических отношений со странами Европы и Центральной Азии Государственного секретариата экономики Швейцарии. "В центре внимания находились вопросы, связанные с подготовкой к проведению 11-го заседания Белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. Предыдущее заседание состоялось в Берне в июне 2018 года", - рассказали в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, стороны подчеркнули важность продолжения ритмичной работы совместного комитета, дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией, а также обменялись мнениями о тенденциях развития экономики.-0-