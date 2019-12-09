Беларусь и Швеция обсуждают возможность безразрешительной системы автоперевозок

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко провел рабочую встречу с министром инфраструктуры Швеции Томасом Энеротом, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швеции.

Отмечается, что эта встреча является первой официальной между руководителями данных отраслевых ведомств двух стран.

Алексей Авраменко обратил внимание на то, что проблемных вопросов в транспортной отрасли не имеется. Беларусь связывают со странами Скандинавии тесные и взаимовыгодные экономические отношения. Вместе с тем имеются резервы для развития сотрудничества.

"Всесторонний анализ инфраструктуры двусторонних отношений в области транспорта и логистики указывает на существенные резервы по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Для нас очень важно формирование транспортного сообщения между Швецией и Беларусью, что в свою очередь будет стимулировать увеличение объемов товарооборота между двумя странами", - отметил белорусский министр.

Обсуждалось сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. Белорусская сторона подчеркнула, что в настоящее время для выполнения международных автомобильных перевозок грузов между Беларусью и Швецией имеется достаточное количество разрешений. При этом для более открытой конкуренции на рынке международных автомобильных перевозок, упразднения административных барьеров предлагается рассмотреть возможность перейти на новый этап сотрудничества. Он предполагает либерализацию международных автомобильных перевозок и введение безразрешительной системы.

"Беларусь активно работает в данном направлении, и уже подписаны соответствующие соглашения со Швейцарией, Молдовой, а до конца года планируется также с Украиной", - рассказали в дипмиссии.

В этой связи было предложено провести очередное заседание Смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению в 2020 году в Беларуси. В свою очередь Томас Энерот подтвердил, что комиссия состоится и эксперты двух ведомств смогут обсудить белорусскую инициативу.

Поднимался и вопрос развития интермодальных транспортных маршрутов между Европой и Азией. Сегодня железнодорожным транспортом белорусские компании экспортируют в Литву, Латвию и Эстонию товары, которые затем через балтийские порты поступают в Швецию, Данию, Норвегию и Финляндию. В связи с этим Алексей Авраменко сказал: "Хочу подтвердить заинтересованность в совместной реализации проектов, направленных на увеличение объемов перевозок грузов и товарооборота с нашей страной. БЖД готова предложить шведскому бизнесу железнодорожный сервис в сообщении Китай - Европа - Китай с задействованием потенциала терминала Колядичи".

Белорусская делегация предложила провести трехстороннюю встречу с латвийским коллегой и обсудить возможные механизмы взаимовыгодного сотрудничества при развитии международного транспортного коридора "Север - Юг" с учетом развития перевозок "Восток - Запад - Восток".

В целом стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек сотрудничества и готовность обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.-0-

Фото посольства Беларуси в Швеции