Беларусь и Сингапур заинтересованы в развитии связей в экономике, торговле и инвестициях

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и старший государственный министр торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в развитии связей в экономике, торговле и инвестициях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны продолжили начатое накануне на встрече представителя Сингапура с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным обсуждение возможностей создания необходимых условий для плодотворной работы белорусских субъектов хозяйствования на рынке этой азиатской страны, в том числе в части банковских услуг.

Глава сингапурского торгово-промышленного ведомства и заместитель главы МИД Беларуси также затронули пути более эффективного использования возможностей по передаче опыта и знаний в реализации программы сотрудничества, осуществляемой под эгидой МИД Сингапура.

Андрей Дапкюнас и Ко По Кун обсудили перспективы участия белорусских производителей высокотехнологичных продуктов в области информационно-коммуникационных технологий осенью 2019 года в Сингапуре на крупнейших отраслевых выставках-форумах SWITCH и FinTech.

Стороны обменялись мнениями о процессе переговоров по вопросу создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Ко По Кун подтвердил принципиальную поддержку Сингапуром присоединения Беларуси ко Всемирной торговой организации (ВТО). Была отмечена взаимная заинтересованность двух стран в заключении после вступления Беларуси в ВТО двустороннего соглашения о торговле услугами и инвестициях.

Как отметили в МИД Беларуси, в 2019 году в глобальном рейтинге конкурентоспособности экономики Сингапур занял первое место. Годовой объем торговли между Беларусью и Сингапуром превышает $50 млн.-0-