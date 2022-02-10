Беларусь и Словакия активизируют сотрудничество в автомобилестроении, медицине, туризме

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Словакия заинтересованы в активизации сотрудничества деловых кругов двух стран. Об этом шла речь на встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича с временным поверенным в делах Словакии в Беларуси Катариной Жаковой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности активизации сотрудничества деловых кругов Беларуси и Словакии в современных условиях, перспективы реализации совместных бизнес-проектов, углубления двустороннего взаимодействия в сферах автомобилестроения, производства электротранспорта, оборудования для молочной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и медицинского приборостроения, информационных технологий, туризма. Кроме того, участники переговоров обсудили вопросы сотрудничества по линии торгово-промышленных палат двух стран, возможности возобновления обмена визитами, проведения деловых мероприятий, в том числе онлайн-встреч и переговоров представителей предприятий и организаций, презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Словакии для белорусских компаний.

Председатель БелТПП пригласил руководство и сотрудников посольства Словакии принять участие в традиционных B2B-мероприятиях БелТПП в рамках праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), а также в Дне торгового советника, который в этом году пройдет в Брестской области.-0-