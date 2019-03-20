Беларусь и Stadler планируют реализовать еще не один совместный проект - Турчин

20 марта, Дзержинский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Первый вице-премьер Александр Турчин уверен в успехе дальнейшего сотрудничества со Stadler и реализации новых совместных проектов. Об этом он заявил сегодня во время презентации первого поезда для Минского метрополитена производства "Штадлер Минск", передает корреспондент БЕЛТА.
"Я думаю, что впереди у нашей страны и компании Stadler еще не один совместный проект. Я уверен в том, что наше сотрудничество будет успешным", - отметил Александр Турчин. В беседе с журналистами он рассказал о возможных направлениях будущих проектов: "Это в том числе машиностроение. Вместе с тем некоторые проекты никак не связаны с основной деятельностью компании".
Первый вице-премьер подчеркнул, что "Штадлер Минск" сегодня своим примером доказывает, что нет ничего невозможного. "Можно и нужно привлекать инвесторов, открывать подобные производства. Причем производства, выпускающие конкурентоспособную, востребованную у нас в стране и за ее пределами продукцию", - добавил Александр Турчин. По его словам, белорусское предприятие "Штадлер Минск" является равноправным участником группы компаний Stadler.
В свою очередь председатель совета директоров группы компаний "Штадлер" Петер Шпулер отметил, что завод под Минском является новейшим и современнейшим в концерне Stadler. Предприятие ориентируется далеко не только на внутренний и европейский рынок. "В нашем поле фокуса уже и Южная Америка", - сказал он.
Сегодня компания Stadler и государственное предприятие "Минский метрополитен" презентовали первый четырехвагонный поезд метро для столичной подземки.
Швейцарская компания "Штадлер Рейл Групп" более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. В состав группы "Штадлер" входят филиалы, расположенные в Швейцарии, Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Беларуси, а также пусконаладочные (сервисные) центры в Швейцарии, Алжире, Италии, Австрии, Венгрии и Нидерландах.-0-
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