Беларусь и страны СНГ в 2021 году планируют увеличить взаимную торговлю - Минсельхозпрод

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и страны СНГ в 2021 году планируют увеличить взаимную торговлю. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия по итогам 33-го заседания Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ, который прошел 10 декабря в режиме видеоконференции.

Члены совета рассмотрели предварительные итоги работы агропромышленного комплекса стран СНГ в текущем году. Было констатировано, что, несмотря на сложности, обусловленные пандемией и неблагоприятными погодными условиями, в ряде стран АПК демонстрировал стабильную работу и рост экспортных поставок. Так, по данным Национального статистического комитета Беларуси, за 10 месяцев этого года товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания со странами СНГ составил $5,8 млрд. "Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания организациями Беларуси в страны Содружества составил $4,1 млрд, или 101,1% к аналогичному периоду 2019 года. При этом высокий удельный вес в общем объеме белорусского экспорта занимает Россия (74,2%), страны СНГ (без РФ) - 12%. В планах на 2021 год - дальнейшее увеличение взаимной торговли Беларуси и стран СНГ", - отметили в пресс-службе.

На заседании руководители аграрных и экономических ведомств также обсудили процесс интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля для упрощения процедур перемещения сельхозтоваров между странами - участницами СНГ.

По вопросу селекционно-племенной работы с сельхозживотными в государствах - участниках СНГ выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко. В своем докладе он отметил, что в стране принят закон "О ратификации соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза". Кроме этого, на завершающей стадии находится ряд совместных документов, регламентирующих основные направления деятельности в области племенной работы. При их разработке были учтены требования в соответствии с современными мировыми стандартами в области племенного животноводства, мировые официально принятые методы племенного учета, идентификации, контроля продуктивности, методики определения племенной (генетической) ценности животных, подходы к реализации племенной продукции.

"В Беларуси имеется определенный опыт использования передовых научно-исследовательских приемов ведения селекционно-племенной работы, включая молекулярно-генетические исследования в области племенного животноводства, позволяющие значительно увеличить достоверность и эффективность оценки племенной (генетической) ценности сельскохозяйственных животных, а также повысить эффективность селекционного процесса животноводства в стране в целом", - подчеркнули в министерстве.

Племенные сельхозорганизации Беларуси взаимодействуют с генетическими лабораториями страны, которые соответствуют критериям национальной системы аккредитации. Они прошли сравнительные тесты международной организации ISAG (ИСАГ), оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить генотипирование племенных животных, контролировать достоверность происхождения всех видов сельскохозяйственных животных, исключать наследственные заболевания для их последующего отбора и использования для селекции и дальнейшего перехода на международную систему оценки племенной ценности сельхозживотных с учетом генома.

Как отметили в пресс-службе, на совещании было предложено учесть белорусский опыт по унификации проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС.

Также был рассмотрен план первоочередных мероприятий концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области сельскохозяйственного машиностроения, утвержденной решением Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года. "Этот документ будет способствовать предприятиям и организациям сельхозмашиностроения государств - участников СНГ в формировании взаимовыгодных кооперационных связей, направленных на повышение экономической эффективности, технологическое и инновационное обновление, ресурсо- и энергосбережение, экологическую безопасность отрасли", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, на заседании члены совета одобрили план основных мероприятий по реализации концепции развития сельскохозяйственных наук и научного обеспечения агропромышленного комплекса СНГ, комплекс мер по развитию овощеводства в государствах - участниках СНГ, план по развитию цифровой экономики в агропромышленном комплексе, предложения по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Заседание прошло под председательством министра сельского и водного хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева. В совещании приняли участие замминистра экономики Армении Арман Ходжоян, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу, и.о. министра сельского хозяйства Казахстана Руслан Манатаев, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Тилек Токтогазиев, замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин, замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, министр сельского хозяйства Таджикистана Сулаймон Зиезода, замминистра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Шохрат Аннамырадов.

34-е заседание Межправительственного совета по вопросам АПК СНГ планируется провести в Минске во второй половине 2021 года.-0-