Беларусь и Судан делают акцент на сотрудничестве в экономике и промкооперации - Рачков

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Судан реализуют и разрабатывают 12 совместных проектов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Судане по совместительству Сергей Рачков.
Дипломат отметил, что сложились хорошие политические и экономические отношения между двумя странами. "Акцент делается на сотрудничестве в торговле, экономике, промышленной кооперации. В ходе переговоров Президента Судана в Минске будет рассмотрено осуществление договоренностей, достигнутых во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в январе 2017 года в Судан", - подчеркнул Сергей Рачков.
Белорусско-суданские совместные проекты касаются добычи золота, создания многопрофильного машиностроительного предприятия по сборке тракторов, грузовых автомобилей МАЗ и "Гомсельмаша". Речь идет также об участии белорусских организаций в энергетических проектах, о проведении мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов на суданских месторождениях. Ведется также работа по созданию совместных предприятий по производству мясной и молочной продукции, кормов, выращиванию овощей и рассады.
Осенью минувшего года в Судан были поставлены карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъемностью 55 т. Прорабатывается возможность отгрузки 5 карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-220 т.
Дипломат добавил, что поставленная на суданский рынок белорусская техника хорошо себя зарекомендовала, поэтому обсуждаются перспективы как дальнейшей продажи этой техники, так и создание сборочных производств в Судане.-0-
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