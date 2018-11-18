Беларусь и Судан создают мясомолочный комплекс возле Хартума

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-суданский мясомолочный комплекс планируется создать возле Хартума, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству Сергей Рачков, сообщает БЕЛТА.

"Губернаторство Хартума выделило 300 га земли в 40 км от столицы на создание совместного сельскохозяйственного предприятия, где планируется организовать комплексное производство мяса и молока. Сейчас мы завершаем проработку финансовых вопросов с правительством Судана. Проект будет реализован на сумму до $200 млн", - отметил Сергей Рачков.

Также идет работа над созданием машиностроительного комплекса в Судане, на базе которого совместно с жителями восточноафриканского государства планируется производить тракторную и автотехнику, зерноуборочные комбайны. Еще один совместный проект посвящен геологоразведке и добыче полезных ископаемых.-0-