16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан договорились об увеличении квоты разрешений на грузоперевозки. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций по итогам заседания белорусско-таджикской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению.

"После анализа экономических данных за 2020 год и представления обеими сторонами информации об использовании разрешений достигнута договоренность об увеличении на текущий год квоты разрешений на взаимной основе на 1500 штук и предварительной квоте на 2022 год в количестве 2500 разрешений", - рассказали в пресс-службе.

Стороны согласились, что в случае необходимости квота разрешений может быть пересмотрена в сторону увеличения.-0-