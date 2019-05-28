28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан заинтересованы в создании совместных производств. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с парламентской делегацией Таджикистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук предложил обсудить перспективы создания совместных производств предприятий по сборке техники, в том числе сельскохозяйственной. Заместитель председателя Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижней палаты парламента) по науке, образованию, культуре и молодежной политике, руководитель группы дружбы и сотрудничества с Палатой представителей Нурулло Окилзода поддержал белорусского коллегу и выразил уверенность, что странам нужно и далее расширять сотрудничество в сфере создания совместных производств. Он проинформировал, что в Таджикистане уже собирают белорусские тракторы, мебель.

Взаимный товарооборот Беларуси и Таджикистана по итогам 2018 года составил около $40 млн. "Это скромно для стран с таким потенциалом", - убежден Болеслав Пирштук. По его мнению, парламентарии должны прилагать все усилия для роста этого показателя, и развитие экономического взаимодействия послужит основой для укрепления гуманитарных контактов.

Стороны отметили огромный потенциал двустороннего сотрудничества в разных сферах и направлениях. Тон ему задают лидеры Беларуси и Таджикистана, создавая прочный фундамент для взаимодействия. "Беларусь для Таджикистана - стратегический партнер. Во всех сферах у нас год за годом укрепляется сотрудничество", - подчеркнул Нурулло Окилзода.

Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования, а также укрепления контактов между регионами. Парламентарии отметили высокий уровень взаимодействия на таких международных площадках, как ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ, и гарантировали друг другу поддержку в дальнейшем.-0-