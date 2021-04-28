Беларусь и Татарстан активно развивают кооперационное сотрудничество - Головченко

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Татарстану необходимо развивать кооперационное сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в расширенном составе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко подчеркнул, что Татарстан - важный торговый партнер Беларуси, и обратил внимание на рост товарооборота. "Это свидетельствует о том, что мы действительно очень успешно вместе работаем. У вас абсолютно уникальный регион - и наука, и промышленность. Мы активно развиваем кооперационное сотрудничество в производственной, научно-технологической сфере. Кооперация - ключ к развитию", - сказал он.

По итогам рабочей встречи был подписан протокол договоренностей. Документ предполагает дальнейшую взаимную заинтересованность в развитии торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Татарстаном.

Также сегодня Роман Головченко посетил особую экономическую зону "Алабуга". Он ознакомился с деятельностью ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан". В настоящее время компания является единым оператором поставки техники марки "Беларус" в АО "Росагролизинг".

Товарооборот Беларуси и Татарстана в январе-феврале 2021-го составил $174,8 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 81,3%. В том числе экспорт составил $54,1 млн и увеличился на 23,3%. Основу экспорта составили поставки тракторов и седельных тягачей, нефтяных газов, скрученной проволоки из черных металлов без электрической изоляции, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, шин, бесшовных труб, трубок и профилей из черных металлов, отходов, полученных при извлечении соевого масла, свежей или охлажденной говядины, проволоки из нелегированной стали; сыров и творога, кордных материалов для шин, красок и лаков на основе синтетических полимеров в неводной среде, мебели и ее частей.-0-

Головченко и Минниханов посетили выставочный центр "Казань Экспо"

Фото Оксаны Манчук