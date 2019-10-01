Беларусь и Татарстан должны сохранить по итогам года товарооборот не ниже $1 млрд - Ляшенко

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Татарстан должны сохранить по итогам 2019 года товарооборот не ниже $1 млрд, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана в концерне "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда-то нам была поставлена задача достичь товарооборота в $1 млрд. В 2017 году мы преодолели эту планку, в 2018 году уже достигли $1 млрд 280 млн. Как говорят аналитики, в связи с падением цен на ряд продукции нефтехимической отрасли товарооборот в денежном выражении будет несколько меньше. Но все равно он останется на уровне $1 млрд, физические объемы поставок не уменьшатся", - подчеркнул Игорь Ляшенко.

Как отметил вице-премьер, Беларусь и Татарстан связывает давнее плодотворное сотрудничество. Беларусь имеет свои интересы в Российской Федерации, и Татарстан - один из главных партнеров по углублению кооперационных связей и в торгово-экономическом сотрудничестве.

По словам Игоря Ляшенко, практически 49% экспорта белорусских товаров в Татарстан составляет продукция Министерства промышленности, большая часть оставшейся доли приходится на нефтехимический комплекс. На сегодняшнем заседании будут подписаны договоры о сотрудничестве, которые позволят более активно взаимодействовать академиям наук Беларуси и Татарстана, а также Белорусскому государственному университету информатики и радиоэлектроники с Казанским федеральным университетом.

Вице-премьер напомнил, что в декабре планируется встреча президентов Беларуси и Татарстана, и попросил подготовить проекты документов, которые могут быть подписаны во время этой встречи.

Заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов отметил, что Татарстан приветствует расширение взаимовыгодных связей с Беларусью. "У нас много интересных тем, наша задача - системно заниматься ими, оказывать всяческое содействие и поддержку, - подчеркнул он. - Мы заинтересованы в углублении наших торгово-экономических связей и видим огромный потенциал с учетом нашего опыта и предыдущих наработок".

Основные направления совместной работы Беларуси и Татарстана на 2020 год - организация поставок белорусских автобусов, техники "Амкодор", сельскохозяйственной техники; реализация совместных проектов в газомоторной сфере - производство пассажирского транспорта, тракторов, коммунальной и сельскохозяйственной техники, двигателей; расширение объемов и номенклатуры поставок автокомпонентов и химической продукции; сотрудничество в научной и образовательной сферах, включая систему профтехобразования.

Концерн "Белнефтехим", на базе которого проходит заседание рабочей группы, по поручению правительства является ответственным за развитие взаимодействия с Татарстаном. Между правительствами Беларуси и Татарстана подписан и реализуется план мероприятий по сотрудничеству на 2017-2020 годы.

Товарооборот Беларуси и Татарстана в январе-июле составил $635,5 млн, сократившись на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил $158,5 млн и уменьшился на 0,7%, импорт - $477 млн (сокращение на 21,7%). Концерн "Белнефтехим" экспортирует бутилен-бутадиеновую фракцию, кордную ткань, шины, лакокрасочную продукцию и синтетические нити; импортирует нефть, этиленгликоль, синтетические каучуки, технический углерод. На объемы экспорта в первую очередь оказывают влияние ценовая конъюнктура (падение мировых котировок на нефть и экспортных цен) и снижение объемов производства в российской шинной отрасли.

По итогам переговоров подписан ряд документов. В том числе председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков и Альберт Каримов подписали протокол совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству между предприятиями и организациями нефтехимических комплексов Беларуси и Татарстана, где отражены договоренности о расширении взаимодействия.-0-

Академии наук Беларуси и Татарстана будут сотрудничать в сфере электротранспорта "Мы разрабатываем серию электромобилей. По комплектующим продвинулись не хуже Татарстана, но по кузовам, каркасам можем взаимодействовать и кое-что у них заимствовать", - отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.