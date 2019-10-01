Беларусь и Татарстан к концу года представят образец двигателя для тракторов на газу

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Татарстан к концу года представят совместно разработанный образец двигателя для тракторов на газу. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что в этом году будет получен образец шестицилиндрового двигателя для тракторной техники. Совместная разработка Татарстана и Минского моторного завода позволит более массово поставлять трактора, работающие на газомоторном топливе, на рынки, где это топливо является более эффективным", - рассказал Геннадий Свидерский.

В Татарстане расширяют использование природного газа в качестве топлива, поэтому Беларусь готова предложить комбайны, пассажирскую и коммунальную технику на газомоторном топливе. При этом, как уточнил Геннадий Свидерский, Беларусь готова работать с Татарстаном над совместными проектами для поставки продукции в другие регионы Российской Федерации и в третьи страны.

Первый замминистра убежден, что эти кооперационные связи в машиностроении и поставки готовой продукции позволят эффективнее работать предприятиям и Татарстана, и Беларуси.

Кроме того, в новом формате должен заработать торговый дом МТЗ в Татарстане. "Это очень развитая инфраструктурная площадка, которая позволяет совершать производственные операции и решать логистические задачи. Поэтому планируем расширить использование торгового дома для всей белорусской продукции машиностроения, при этом не будем ограничиваться только машиностроением", - сказал Геннадий Свидерский.-0-