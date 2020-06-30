Беларусь и Тюменская область договорились развивать сотрудничество в промышленности

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы расширения взаимовыгодного партнерства в различных сферах промышленности были обсуждены сегодня на заседании рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Заседание прошло в формате видео-конференц-связи под председательством руководителей группы - заместителя министра энергетики Беларуси Вадима Закревского и заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова.

В частности, белорусская сторона предложила предметно обсудить возможности наращивания поставок в Тюменскую область пассажирского транспорта. "У нас есть предложения по городскому транспорту, в том числе нашим современным электробусам, полагаю, они будут вам интересны. Можем организовать эти поставки на льготных условиях с учетом финансовых программ кредитования и поддержки экспорта, которые есть как в Беларуси, так и в России", - отметил Вадим Закревский. Беларусь также готова обеспечить потребности Тюменской области в грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике.

Еще одно перспективное направление взаимодействия - добыча и переработка торфа. "НИИ Белгипротопгаз" готов провести работу по актуализации запасов разведанных месторождений торфа в Тюменской области для последующей разработки технико-экономических обоснований инвестиционных проектов. Стороны договорились подготовить соответствующий план действий.

Речь также шла о сотрудничестве в области легкой промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, лесного хозяйства. Кроме того, российская сторона предложила проработать возможные варианты взаимодействия в сфере IT-технологий.

Из 80 регионов России, с которыми у Беларуси установлены торгово-экономическое сотрудничество, Тюменская область занимает первое место по товарообороту. В первом квартале 2020 года объем взаимной торговли вырос на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стороны подтвердили взаимное стремление сохранить и укрепить сложившуюся позитивную динамику.-0-