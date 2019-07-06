Беларусь и Тульская область прорабатывают создание СП в сфере транспорта и швейного производства

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы торгово-экономических отношений обсуждались во время рабочей встречи с делегацией Тульской области России в концерне "Беллегпром", сообщили БЕЛТА в концерне.

Тульская сторона проявила интерес к созданию совместного предприятия по производству пассажирского электротранспорта с участием ОАО "УКХ "Белкоммунмаш". Белорусская и российская стороны существенно продвинулись в проработке и решении этого вопроса. Кроме того, в стадии обсуждения и первичной проработки находится вопрос создания швейного производства с участием ОАО "Моготекс" на территории Тульской области. Российская делегация выразила желание создать торговый объект, который бы реализовывал трикотажный и льняной ассортимент, производимый предприятиями "Беллегпрома". Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве по обозначенным направлениям.

Товарооборот между Беларусью и Тульской областью в январе-мае 2019 года составил $79,7 млн. Основу экспорта составляют колбасы и мясные продукты, пластмассовая тара, пряжа из синтетических волокон и лазеры. Основа импортируемой продукции - чугун, ферросплавы и предметы гигиены для женщин.-0-

Фото "Беллегпром"