Беларусь и Тульская область заинтересованы в развитии сотрудничества

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Тульская область (Россия) заинтересованы в развитии сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром" по итогам рабочего совещания в режиме видеоконференцсвязи с правительством Тульской области.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что правительство региона считает Беларусь надежным стратегическим партнером, с которым выстроено сотрудничество по всем направлениям экономического развития и видится большой потенциал для расширения взаимодействия. "Мы успешно сотрудничаем в сельском хозяйстве, спорте, культуре, предпринимательстве, образовании и промышленности. Это особенно важно на фоне расширения интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - сказал вице-губернатор.

Участники совещания отметили, что укрепляется и социально-культурное партнерство. Регулярно проходят обменные гастроли театров, международные образовательные мероприятия, соревнования и совместные тренировки спортсменов.

Стороны договорились продолжить рабочие контакты по линии профильных ведомств в сферах промышленности, сельского и дорожного хозяйства, туризма, образования, спорта и культуры.

Глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина подчеркнула, что белорусская сторона заинтересована в динамичном развитии экономических связей с Тульской областью и выразила уверенность, что совместные усилия партнеров позволят найти новые векторы в двустороннем сотрудничестве.

В 2019 году товарооборот между Тульской областью и Беларусью составил более $268 млн. Белорусские предприятия в 2019 году поставили в российский регион на 14,1% больше товаров, чем годом ранее. В основном это продукция текстильной и химической промышленности, машиностроения, а также продовольственные товары. Ключевые позиции поставок тульских предприятий в Беларусь сосредоточены в отраслях черной металлургии и органической химии.

С белорусской стороны в видеоконференции приняли участие председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина, заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина.-0-