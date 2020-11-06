Беларусь и турецкая провинция Газиантеп активизируют торговое и инвестиционное сотрудничество

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак 4-5 ноября посетил провинцию Газиантеп, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении в Анкаре.

Глава дипломатической миссии провел встречи с губернатором провинции Давутом Гюлем и мэром города Газиантеп Фатмой Шахин. Стороны рассмотрели активизацию торгового и инвестиционного сотрудничества региона с Беларусью.

Состоялись встречи дипломата с руководством промышленной и торговой палат Газиантепа. Проведены презентации торговых предложений белорусских предприятий, заинтересованных в поставках продукции в Турцию, а также инвестиционных условий для привлечения турецкого капитала в Беларусь.

Виктор Рыбак посетил текстильные производства в регионе и обсудил наращивание поставок белорусской нефтехимической продукции глубокой переработки для использования предприятиями Газиантепа.

Газиантеп - важнейший промышленный и культурный регион на юго-востоке Турции с населением около 2 млн человек. Это также крупнейший в Турции производитель товаров текстильной промышленности, нетканых материалов и синтетических волокон.-0-