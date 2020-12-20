Беларусь и турецкая провинция Кютахья договорились о проектах промышленной кооперации

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле Алексей Швед 17-18 декабря посетил провинцию Кютахья, одну из центральных в консульском округе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Стамбуле.

Во время диалога с мэром Кютахьи Алимом Ишиком состоялся обмен мнениями о возможностях наращивания межрегионального взаимодействия. Основное внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества.

На встрече с председателем правления Торгово-промышленной палаты Кютахьи Исметом Езотрачем стороны обсудили проекты в области промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества. Они договорились проработать содержание будущих визитов делегаций деловых кругов Кютахьи и Беларуси.-0-