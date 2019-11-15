Беларусь и Туркменистан обсудили возможности сотрудничества в сфере IT и интернет-торговли

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности сотрудничества в сфере информационных технологий и интернет-торговли обсуждены на встрече посла Беларуси в Туркменистане Вячеслава Бескостого с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Байрамгелди Овезовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
На встрече обсудили возможности расширения торговли между Беларусью и Туркменистаном, а также сотрудничества двух стран в области информационных технологий, связи и интернет-торговли.
Отдельное внимание стороны уделили созданию совместных производств, нацеленных на выпуск наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью.-0-