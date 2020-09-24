Беларусь и Туркменистан обсудят преодоление торговых барьеров

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-встреча "Туркменистан - Беларусь: перспективы двустороннего сотрудничества" намечена на 30 сентября. На мероприятии обсудят преодоление торговых барьеров, возникших в связи с новыми экономическими реалиями, сообщает информационное агентство "Медиа-Туркмен".

За январь-июнь текущего года экспорт Туркменистана в Беларусь сократился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Импорт белорусских товаров в Туркменистан снизился на 15,3%. Ключевым фактором снижения товарооборота выступает пандемия коронавируса. Обсуждение и поиск способов преодоления возникших торговых барьеров поможет странам восстановить рост торгово-экономического сотрудничества.

Организаторами переговоров выступят торгово-промышленные палаты Туркменистана и Беларуси. Во встрече примут участие руководители дипведомств обеих стран, представители различных министерств и ведомств, эксперты-экономисты и предприниматели.

Во время встречи с туркменской стороны с презентациями своих экономических возможностей выступят представители Союза промышленников и предпринимателей, Министерства промышленности и строительного производства, Министерства текстильной промышленности.-0-