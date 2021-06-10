10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция договорились развивать сотрудничество в области связи и информатизации. Об этом шла речь на встрече министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсвязи.

"Были отмечены достигнутые положительные результаты сотрудничества в телекоммуникационной сфере между Беларусью и Турцией, а также обсуждены актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-турецкого сотрудничества в сфере связи и информатизации", - говорится в сообщении.-0-