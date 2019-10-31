Беларусь и Турция могут увеличить товарооборот за счет реализации совместных проектов - Владимир Дворник

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция могут увеличить товарооборот до $1,5 млрд за счет синергии конкурентных преимуществ, организации совместных масштабных проектов в сельскохозяйственной, машиностроительной, химической, текстильной, финансовой, транспортной отраслях. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник во время рабочей встречи с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, пути повышения товарооборота и создание совместных предприятий. Беларусь неизменно рассматривает Турцию как надежного друга и перспективного партнера на международной арене, отметил Владимир Дворник. "Два государства идут по пути укрепления партнерства, развития широкомасштабного двустороннего сотрудничества по всем направлениям. За последние 10 лет товарооборот между Беларусью и Турцией вырос более чем в пять раз, вплотную приблизившись к $1 млрд по итогам 2018 года. Но это не предел: на недавней встрече в Анкаре главы двух стран поставили задачу увеличить объем двусторонней торговли до $1,5 млрд", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, практика двустороннего взаимодействия показала: географическая удаленность Беларуси и Турции при наличии обоюдного интереса не помеха для деловых отношений. Владимир Дворник также напомнил о состоявшихся в апреле этого года в Анкаре заседании двусторонней межправительственной экономической комиссии и совместном деловом форуме, которые еще раз подтвердили наличие большого потенциала в белорусско-турецких отношениях. "Мы определили стратегические направления: создание производственных предприятий на территории двух стран, взаимные поставки техники с перспективной организацией совместных сборочных производств. Мы уже можем отметить положительный опыт в создании производства сложнотехнической продукции в целях ее продвижения на рынки третьих стран: сборочная линия тракторов BELARUS построена в Турции", - отметил вице-премьер.

На его взгляд, многообещающим видится и взаимодействие в области сельского хозяйства и продовольствия. "Рассчитываем, что будут достигнуты конкретные договоренности по росту поставок сельскохозяйственной продукции между нашими странами и притоку турецких инвестиций в агропромышленный сектор Беларуси", - добавил Владимир Дворник.

В свою очередь Бекир Пакдемирли подчеркнул, что Турция считает Беларусь дружественной страной, важной в том числе с точки зрения развития отношений с Восточной Европой. Он также обратил внимание, что по итогам 10-го заседания двусторонней межправительственной экономической комиссии была создана рабочая группа по развитию торговли. Благодаря ее работе продолжится поиск товарных групп взаимного интереса. "Верю, что благодаря этой группе мы сможем продвинуться в увеличении товарооборота, создании зеленого коридора, процессе вступления Беларуси в ВТО, а также в снятии барьеров в торговле", - сказал он.

Министр также отметил, что две страны сегодня уверенно набирают темп в экономических отношениях, несмотря на мировую конъюнктуру. Из-за внешних факторов Беларусь и Турция в 2014-2015 годах переживали некоторый спад во взаимной торговле. Но Бекир Пакдемирли констатировал уверенный тренд роста товарооборота с начала 2016 года. "Мы по-прежнему придерживаемся цели в $1,5 млрд товарооборота, поставленной главами государств. Но мы полагаем, что наша работа позволит превзойти эту цифру", - подчеркнул он.-0-